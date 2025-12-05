Konya'da 2 milyon liralık kaçak sigara operasyonu

Konya'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 300 bin TL olan kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 300 bin TL olan 30 bin 300 paket kaçak sigara, 190 paket elektronik sigara kartuşu ve 170 adet elektronik sigara ele geçirdi. Operasyonda H.A., M.Ç., F.K., A.T. ve E.D. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA