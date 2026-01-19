Haberler

Konteyner çarşıda yangın: 3 konteyner ile 3 araç kül oldu

Konteyner çarşıda yangın: 3 konteyner ile 3 araç kül oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde konteyner çarşıda çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde konteyner çarşıda çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Şehitevliya Mahallesi Şekerdere Bulvarı üzerinde bulunan konteyner çarşıda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çarşıdaki bir konteynerden çıktığı değerlendirilen nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çevrede paniğe yol açarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 konteyner ile birlikte 3 otomobilin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler

Maç biter bitmez söyledikleriyle taraftarı coşturdu
Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu