Kocaeli'nde Kaçak Tütün Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nde Kaçak Tütün Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Operasyonda 169 bin 800 içi tütünle doldurulmuş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir iş yeri ve 3 araca operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 169 bin 800 içi tütünle doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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