Kocaeli'de Spor Salonu Önünde Silahlı Cinayet: Zanlılar Tutuklandı

Kocaeli'de spor salonunda çalışan kişiyi tabancayla vurarak öldüren tekerlekli sandalyeye bağlı zanlı ile kardeşi tutuklandı.

Olay, dün Mustafa Paşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki spor salonunda çalışan Velican Aras, tekerlekli sandalyeye bağlı şekilde hayatını sürdüren Alihan Ş. ile tartıştı. Olay yerinden ayrılıp tekrar gelen Alihan Ş., spor salonunun önünde duran Velican Aras'a ateş açtı. Ağır yaralanan Aras, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Velican Aras yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen Alihan Ş. ile otomobili kullanan kardeşi ve 3'üncü kişi Sakarya'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Zanlı Alihan Ş. (21), cinayetin ardından sosyal medya hesabından, "Tokat atıp video çekerseniz, kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 21 saat geçmeden kanınız akar böyle" paylaşımında bulundu.

Alihan Ş., B.Ş. ve S.A. isimli şüpheliler, bugün ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Alihan Ş. ve kardeşi B.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ