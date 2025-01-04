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Kocaeli'de Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: İki Kardeş Yaralı

Kocaeli'de Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: İki Kardeş Yaralı
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Çayırova'da bir komşu, otomobilin park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeşi tabancayla vurdu. Biri ağır yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada komşu, 2 kardeşi tabancayla vurarak yaraladı. Komşu olay yerinden kaçarken, biri ağır yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önünde park yeri bulamayan Emre Ö. (34) ve Muhammet Ö. (35) isimli kardeşler, 34 DGS 990 plakalı otomobillerini sokağın karşısına park etmek istedi. O sırada bir vatandaş, aracın park edilmemesi için kardeşleri uyardı. Taraflar arasında park sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine kardeşlerin kavgaya karıştığı komşu evden aldığı tabancayı alarak ateş etmeye başladı. Muhammed Ö. yaralanarak yere düşerken, o sırada otomobille hareket eden Emre Ö'ye de kurşun isabet etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emre Ö., park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Olayı gerçekleştiren komşu olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed Ö. ve ağır yaralanan Emre Ö'yü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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