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Kocaeli'de korsan taksi sürücüsü ve yolcuya ceza

Kocaeli'de korsan taksi sürücüsü ve yolcuya ceza
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Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan araç sürücüsüne 100 bin lira, yolcuya ise 3 bin 870 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün el konulurken araç 60 gün trafikten men edildi.

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 100 bin lira, yolcuya ise 3 bin 870 lira idari para cezası uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir aracın korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca araç sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Denetimlerde sadece sürücüye değil, korsan taşımacılık hizmetinden faydalanan kişiye de yaptırım uygulandı. Araç içerisinde bulunan yolcuya, kanunun ilgili maddesi gereğince 3 bin 870 lira idari para cezası kesildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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