Korsan taksiciye 100 bin, yolcuya 3 bin 870 TL ceza

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 100 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Araç 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Araçta bulunan yolcuya da Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 bin 870 TL idari para cezası kesildi. - KOCAELİ

