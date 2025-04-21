Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 800 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Kocaeli'de 3 ilçede yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan 143 bin dolu ve boş makaron ile 348 elektronik sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 14, 15 ve 17 Nisan tarihlerinde Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan 87 bin 800 dolu makaron, 55 bin 200 boş makaron, 348 elektronik sigara, 58 kilogram kıyılmış kaçak tütün, elektrikli sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ