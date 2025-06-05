Kocaeli'de Kaçak Elektronik Sigara ve Tütün Operasyonu

Kocaeli'de yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 450 bin TL olan kaçak elektronik sigara, makaron ve tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3-4 Haziran tarihlerinde Gebze ve Körfez ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 bin TL olan 600 elektronik sigara, 61 bin dolu makaron, 41 bin 500 boş makaron ve 45 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Jandarma yetkilileri, bölgede kaçak ürünlerin ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KOCAELİ