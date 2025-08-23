Kocaeli'de Günübirlik Kiralamalara Yoğun Denetim

Kocaeli'de Günübirlik Kiralamalara Yoğun Denetim
Güncelleme:
Kocaeli'de Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde bugün 10.00-20.00 saatleri arasında günübirlik kiralanan evler ve araç kiralama firmalarına yönelik denetim gerçekleştirildi. İl genelinde 63 ekip ve 285 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) projesine kayıtlı 42 işletmeciye ait 55 günübirlik ev kontrol edildi. Denetimlerde 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet eden 3 iş yerine toplam 17 bin 853 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) projesine kayıtlı 496 araç kiralama firmasından 162'si denetlendi. Çalışanların kimlik bildirimlerini yapmayan 3 iş yerine toplam bin 157 TL idari para cezası uygulanması için gerekli işlemler başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
