Kocaeli'de Günübirlik Kiralamalara Yoğun Denetim

Kocaeli'de 285 podlisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde günübirlik kiralanan evler ve araç kiralama firmaları kontrol edildi. Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet eden işletmelere 19 bin TL'ye yakın idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde bugün 10.00-20.00 saatleri arasında günübirlik kiralanan evler ve araç kiralama firmalarına yönelik denetim gerçekleştirildi. İl genelinde 63 ekip ve 285 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) projesine kayıtlı 42 işletmeciye ait 55 günübirlik ev kontrol edildi. Denetimlerde 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet eden 3 iş yerine toplam 17 bin 853 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) projesine kayıtlı 496 araç kiralama firmasından 162'si denetlendi. Çalışanların kimlik bildirimlerini yapmayan 3 iş yerine toplam bin 157 TL idari para cezası uygulanması için gerekli işlemler başlatıldı. - KOCAELİ