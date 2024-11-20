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Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisindeki buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlama sırasında 1 işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan 1 işçi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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