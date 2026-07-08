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KKTC'de sahte yatırım operasyonunda 19 kişi tutuklandı

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KKTC'nin Girne kentinde sahte yatırım paneli üzerinden bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ve 550 bin doları akladıkları belirlenen 19 kişi polis operasyonuyla tutuklandı. Çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.

KKTC'nin Girne kentinde, sahte yatırım paneli üzerinden bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ve suçtan elde edilen gelirleri akladıkları tespit edilen 19 kişi polis operasyonuyla tutuklandı. Operasyonda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna da el konuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde, bilişim sistemleri aracılığıyla gerçekleştirildiği belirlenen dolandırıcılık faaliyetine yönelik operasyon düzenlendi. Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekiplerince Girne'de belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, gerçekte herhangi bir yatırım faaliyeti yürütülmediği halde sahte bir panel üzerinden yatırım şirketi gibi faaliyet gösterildiği tespit edildi. Polis açıklamasına göre, şüphelilerin söz konusu panel aracılığıyla kişileri yatırım yapmaya yönlendirdiği, yatırılan paraları sahtekarlıkla temin ederek bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Yürütülen soruşturmada, 1 Ocak-7 Temmuz tarihleri arasında suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 550 bin 553 doların aklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında B.M.Z., A.H., Y.A., M.E., M.E.Ş., H.İ., A.M.F., A.D., Z.K., Ö.K., D.K., Ö.K., M.K., M.G., A.B., B.B., H.T., M.A. ve M.K. isimli 19 kişi zanlı olarak tutuklandı.

Operasyonda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar ile cep telefonu emare olarak alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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