Kızıltepe'de Ekmek Fırını Yangını Kontrol Altına Alındı

Kızıltepe'de Ekmek Fırını Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fırın kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fırın kullanılamaz hale geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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