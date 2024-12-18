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Kırşehir Şeker Fabrikası'nda Nakliyecilerle İlgili Sorunlar

Kırşehir Şeker Fabrikası'nda Nakliyecilerle İlgili Sorunlar
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Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, fabrika teslimatında yaşanan sorunların nakliyecilerden kaynaklandığını ve gerçekleşen tartışmalara değindi. Çiftçilerin randevu sistemiyle pancar teslim ettiğini belirten Erence, bazı nakliyecilerin sıraya girmekte isteksiz olduğunu aktardı.

Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, fabrikada ürün tesliminde yaşanan olayların nakliyecilerden kaynaklandığını belirtti.

Erence, düzenlediği basın toplantısında çiftçilerle nakliyeciler arasında fabrikada çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Erence, fabrikanın Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Ankara ve Aksaray bölgelerinden şeker pancarı alımı yaptığını belirterek, çiftçilerle randevu sistemi üzerinden çalıştıklarını söyledi. Çiftçinin pancarı randevu sistemiyle teslim ettiğini aktaran Erence, "Çiftçimiz bu sisteme uyarak pancarını düzenli bir şekilde teslim ediyor" dedi.

"4-5 kişilik grup sıra beklemek istemedi"

Nakliyecilerin fabrika yönetimi tarafından belirlenmeyen bir alana şeker pancarı döktüğünü belirten Erence, "Nakliyecilerden 4-5 kişilik bir grup sıraya girmeyi reddetti. Yapılan uyarılar üzerine tartışma çıktı ve bu tartışma yumruklaşmaya dönüştü" diye konuştu.

Üretici Rasim Tilki ve Faruk Erdoğan ise fabrika yönetiminden memnun olduklarını ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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