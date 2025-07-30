Kırşehir'deki Petlas Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırşehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ziyareti öncesinde Petlas fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Petlas lastik fabrikanın üretim alanında bulunan palet kırma makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Fabrikadaki sendika yetkilileri, "Yangın küçük çaplıydı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Korkulacak bir durum yok" şeklinde açıklama yaptı.

Olayın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın gerçekleştireceği ziyaret öncesine denk gelmesi dikkat çekerken, fabrikanın üretim faaliyetlerinin etkilenmediği belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR