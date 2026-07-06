Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca; Kaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize tefecilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 ay süren planlı çalışma gerçekleştirildi. Teknik takip, mali analiz ve saha çalışmalarının ardından eş zamanlı operasyonda Y.U., İ.U., Ç.U. ve M.B. yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 98 tapu senedi ile 6 alacak-verecek defterine el konuldu. Soruşturma kapsamında (MASAK) tarafından yapılan mali analizlerde, şüpheliler ile mağdurlar arasında yaklaşık 40 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı