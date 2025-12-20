Haberler

Kırşehir'de sahte altın oyununu kuyumcunun dikkati bozdu

Güncelleme:
Kırşehir'de bir kuyumcu, sahte gram altınları bozdurmak isteyen bir şahsı fark ederek durumu polise bildirdi. Şüpheli, altınları bırakarak kaçarken, piyasa değeri 120 bin TL olan sahte altınlar kuyumcunun dikkatli yaklaşımı sayesinde tespit edildi.

Kırşehir'de sahte altını piyasaya sürmek isteyen bir kişi, kuyumcunun dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya gelen şahıs, elindeki 20 adet gram altını bozdurmak istedi. Altınları inceleyen kuyumcu, altınların sahte olabileceğinden şüphelendi. Yapılan kontroller sonucunda gram altınların sahte olduğu belirlendi. Durumun anlaşılması üzerine şahıs, altınları bırakarak olay yerinden kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi güvenlik tedbirleri aldı.

Kuyumcular Derneği Başkanı Doğan Aslan, sarrafların dikkatli olmasını isteyerek, "Bir vatandaş sahte gram altınları getirerek bozdurmak istemiş, kuyumcu ise altınların sahte olduğunu hissederek polisle işbirliği içerisine geçmiş ve altınları getiren vatandaş altınları da bırakıp kaçmış. Polis gerekli çalışmaları yapıyor" dedi.

Gram altınların piyasa değerinin yaklaşık 120 bin TL olduğu öğrenilirken şüpheli şahsın yakalanması çalışmaları ise başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title