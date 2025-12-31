Sahte altın satmaya çalıştı polise yakalandı

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya gelen şüpheli, iddiaya göre iş yeri sahibine 20 adet gram altın satmak istedi. Kuyumcunun altınların sahte olduğunu fark etmesi üzerine satış gerçekleşmedi. Bunun üzerine şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sahte olduğu belirlenen altınlara el koydu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.G. olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR