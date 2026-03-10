Kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası
Kırşehir'de polis tarafından yapılan denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL ceza kesildi. Kumar oynanmasında kullanılan 1.000 TL paraya el konuldu.
Kırşehir'de polis ekipleri tarafından kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir kıraathanede yapılan kontrollerde kumar oynatıldığı tespit edildi. Yapılan denetimlerde kumar oynadığı belirlenen 4 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasında kullanıldığı değerlendirilen 1.000 TL paraya ise el konuldu.
Öte yandan kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen A.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR