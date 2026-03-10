Haberler

Kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Kıraathanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de polis tarafından yapılan denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL ceza kesildi. Kumar oynanmasında kullanılan 1.000 TL paraya el konuldu.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir kıraathanede yapılan kontrollerde kumar oynatıldığı tespit edildi. Yapılan denetimlerde kumar oynadığı belirlenen 4 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasında kullanıldığı değerlendirilen 1.000 TL paraya ise el konuldu.

Öte yandan kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen A.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı

Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti