Kırşehir'de kahvehaneye kumar baskını

Kırşehir'de kahvehaneye kumar baskını
Kırşehir'de yapılan operasyonda bir kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynanırken masada bulunan 1,200 TL nakit paraya el konuldu. Kahvehanenin sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de kumar oynadığı tespit edilen kahvehaneye operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynandığı sırada masada bulunan bin 200 TL nakit paraya da el konuldu.

İş yeri sahibi S.Y. hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

