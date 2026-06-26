Haberler

Kırşehir'de kaçak alkol üretimine jandarma operasyonu: 22 litre kaçak ürün ele geçirildi

Kırşehir'de kaçak alkol üretimine jandarma operasyonu: 22 litre kaçak ürün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 17,5 litre etil alkol ile 4,5 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 17,5 litre etil alkol ile 4,5 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre kaçak alkol üretiminin önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında B.T.'nin kaçak alkol ürettiği bilgisi üzerine harekete geçildi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince şüpheliye ait adreste arama yapıldı. Aramada, yüzde 40 oranında seyreltilmesi halinde yaklaşık 45 litre kaçak alkol üretilebileceği değerlendirilen 17,5 litre etil alkol ile 4,5 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

İmza atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını yıldız isimle patlattı
ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!
Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması

Süper Lig'in tüm takımları harekete geçti: TFF'ye başvuracağız
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan yeşil dönüşüm mesajı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza