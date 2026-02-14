Haberler

Kırşehir'de kaçak tütün operasyonu: 3 bin 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonla 3 bin 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 100 bin TL olan tütünlere el konuldu. Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 bin 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu düzenledi. Yapılan saha ve analiz çalışmalarında 172 torba halinde toplam 3 bin 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 100 bin TL olduğu belirtilen kaçak tütünlere ekipler tarafından el konuldu.

Olayla ilgili şüpheli G.A. hakkında da işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

