Haberler

Yasadışı bahis reklamı yapan internet sitelerine erişim engeli

Yasadışı bahis reklamı yapan internet sitelerine erişim engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, yasadışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 28 internet sitesi hakkında işlem başlattı. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla bu sitelere erişim engellendi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasadışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 28 internet sitesi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre yapılan tespitlerin ardından internet sitelerine yönelik erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Talep istikametinde Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından 28 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesine karar verildi.

Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik adli ve idari süreçlerin kararlılıkla sürdürüldüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır

Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin acısıdır
Skandal! Pereira'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler

Sadece 2 dakika kala işine son verildi
Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm

Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak