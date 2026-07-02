Yasadışı bahis reklamı yapan internet sitelerine erişim engeli

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasadışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 28 internet sitesi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre yapılan tespitlerin ardından internet sitelerine yönelik erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Talep istikametinde Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından 28 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesine karar verildi.

Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik adli ve idari süreçlerin kararlılıkla sürdürüldüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı