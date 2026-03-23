Kırşehir'de 200 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kırşehir'de polis düzenlenen operasyonda 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 kilogramlık poşetler halinde toplam yaklaşık 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin yaklaşık 200 bin TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak M.A. isimli kişi hakkında hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

