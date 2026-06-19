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Kırşehir'de 10 milyon liralık iş yeri hırsızlığında 5 şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de 10 milyon liralık iş yeri hırsızlığında 5 şüpheli tutuklandı
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Kırşehir'de iş yerinden elektronik cihaz parçası ve bakır kablo çalan 5 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kırşehir'de, elektronik cihaz parçası ve bakır kablo hırsızlığından dolayı aranan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yerinden hırsızlık olayına yönelik yürütülen çalışmalarda; yaklaşık 10 milyon TL değerindeki elektronik cihaz parçaları, bakır kablolar ve çeşitli malzemelerin çalınmasına ilişkin 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen T.Y., H.K., B.D., İ.B. ve E.T., eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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