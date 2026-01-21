Lüleburgaz'da 'savcı' yalanıyla milyonluk altın vurgunu: 3 tutuklama

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 'savcı' yalanıyla milyonluk altın vurgunu yapan 3 kişi, İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesinde A.K. isimli vatandaş, kendisini savcı olarak tanıtan şüphelilerin, "Altınların sahtesiyle değiştirilmiş, inceleme yapacağız" yalanına inanarak banka kasasındaki 145 adet 24 ayar gram altın, 12 adet Ata lira, 6 adet Reşat altın, 21 adet çeyrek altın, 2 adet tam altın, 1 adet gerdanlık set, 2 adet 3 burgulu bilezik, 2 adet 22 ayar bilezik, 2 adet kelepçeli bilezik, 1 adet zincir ile 2 bin 500 euro'yu şüphelilere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.K.'nin başvurusu üzerine Kırklareli Lüleburgaz Asayiş Büro Amirliği ile Lüleburgaz İstihbarat Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin İstanbul'da olduğu belirlendi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 3 adres ve 1 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda U.Ş., B.K. ve O.C. isimli 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Lüleburgaz'da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ