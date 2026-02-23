Kırklareli'de fırında patlama: 1 yaralı

Haberler

Lüleburgaz'da bir ekmek fırınında meydana gelen patlamada bir çalışan yaralandı. Olay yerinde panik yaşanırken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir fırında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hürriyet Mahallesi Gönül Sokak'ta faaliyet gösteren bir ekmek fırınında iddiaya göre patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle iş yerinde kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olayda iş yerinde çalışan bir kadının yaralandığı öğrenildi. İlk müdahale olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
