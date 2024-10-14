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Kırıkkale'deki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırıkkale'deki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kırıkkale'nin Yeni Mahalle'sindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kırıkkale'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Yeni Mahalle'deki Mermerciler Sitesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine sıçraması önlendi. Yangın sonucunda ciddi maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeni Mahalle Ekonomi İtfaiye 3-sayfa Yaşam

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