Kırıkkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 76 Milyon TL'lik Hesaplar İnceleniyor

Kırıkkale'de yasa dışı bahse yönelik yapılan operasyonda toplamda 76 milyon TL işlem hacmine sahip 4 banka hesabı mercek altına alındı. 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de yasa dışı bahse yönelik soruşturmada, 76 milyon TL işlem hacimli "uyuyan hesap" olarak nitelendirilen 4 banka hesabı incelemeye alındı. Operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de yasa dışı bahse yönelik yürütülen soruşturmada, yaklaşık 76 milyon TL işlem hacmi bulunan 4 farklı "uyuyan banka hesabı" mercek altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, söz konusu hesapların yasa dışı bahiste para nakline aracılık etmiş olabileceği değerlendirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla S.B.H., H.C.Y. ve M.Y.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C.Y. ve M.Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.B.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Siber vatanda yürütülen sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
