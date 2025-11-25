Haberler

Kiev'e Saldırı: 6 Ölü, 13 Yaralı

Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sivil altyapı ve konutların hedef alındığını belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerlerini ve enerji tesislerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'de sivil altyapıyı ve konutları hedef aldığını, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti. Zelenskiy Rusya'nın Odessa, Dnipro, Harkov, Çernihiv ve Çerkassi'ye de saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, "Ruslar, aralarında aerobalistik füzelerin de bulunduğu farklı tiplerde toplam 22 füze ve çoğunluğu Rus-İran ortak yapımı 460'ın üzerinde İHA kullandı. Komşularımız Moldova ve Romanya'ya da 4 adet İHA girdiği biliniyor, uçuşların kesin saati de biliniyor. Bu nedenle tüm ortakların her gün hayatların kurtarılması gerektiğini hatırlamaları gerekir. Silahlar ve hava savunması önemlidir, tıpkı saldırgana yönelik yaptırım baskısı gibi. Yardımda herhangi bir kesinti olamaz. Şimdiki anahtar, tüm ortakların ortak çabalarla birlikte diplomasiye doğru ilerlemesidir. Rusya'ya baskı işe yaramalı. Ukrayna'nın yanında olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
