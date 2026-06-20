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Keşan'da "tefecilik" iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Keşan'da 'tefecilik' iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda 4 milyon 150 bin TL değerinde alacak kaydı, 1 milyon 50 bin TL’lik senet ve çok sayıda belge ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, "tefecilik" iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Keşan'da 6 şüpheli hakkında 2 aya yakın süreyle teknik takip yapıldı. Soruşturma kapsamında Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheliler A.K, M.K, Ş.K., K.K., C.K. ve A.K.'nin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon yapılan evlerdeki aramada, toplam 4 milyon 150 bin TL değerinde alacakların yazıldığı not defteri, toplam 1 milyon 50 bin TL değerinde 19 adet senet, 2 adet araç satış sözleşmesi, 10 adet tapu, 3 adet alacak yazılı ajanda, 129 bin 95 TL nakit para ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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