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Keşan'da buğday tarlasında çıkan yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

Keşan'da buğday tarlasında çıkan yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü
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Edirne'nin Keşan ilçesinde 37 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle akaryakıt istasyonuna yöneldi. İtfaiye ve istasyon çalışanlarının müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, çok sayıda tarım aleti yandı. Yaralanan olmadı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki 37 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. İstasyon ve içerisindeki restoran çalışanları, alevlerin önüne geçmek için canla başla mücadele etti.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Kavşağı yakınlarındaki 37 dönümlük buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın yönünü değiştirmesiyle alevler akaryakıt istasyonuna doğru yöneldi. İtfaiyenin yanı sıra, istasyon çalışanları ve istasyon içerisindeki restoran bölümünde çalışanlar da, yangın söndürme tüpleri ve çektikleri su hortumları ile alevlere müdahale etmeye başladı. Koordineli çalışma sonucu alevlerin, akaryakıt istasyonuna ulaşmasının önüne geçilirken, tarla kenarındaki çok sayıda tarım aleti alevlere teslim oldu. Yangın kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOlcay Başak Çelik:

Böyle yangınlar çıkmasının sebebi insanların tarım konusunda yeterince eğitilmemiş olması ?? sırasında koruma tedbirleri alınmıyor ya

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