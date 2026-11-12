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Kazakistan'da varlık fonu ve demiryolu şirketi başkanları gözaltına alındı

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Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, yolsuzluk soruşturmasında Samruk-Kazına Varlık Fonu ve Kazakistan Demir Yolları başkanlarının 11 Kasım'da gözaltına alındığını bildirdi. Komite, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, yolsuzluk soruşturması kapsamında Samruk-Kazına Devlet Varlık Fonu Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Nurlan Jakupov ile Kazakistan Demir Yolları Ulusal Şirketi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yeljas Otınşiyev'in gözaltına alındığını bildirdi.

Kazakistan'da üst düzey yöneticiler yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, aralarında Samruk-Kazına Devlet Varlık Fonu Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Nurlan Jakupov ile Kazakistan Demir Yolları Ulusal Şirketi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yeljas Otınşiyev'in yer aldığı çok sayıda kişinin 11 Kasım'da Komite'ye bağlı Yolsuzlukla Mücadele Servisi tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik soruşturma işlemleri yürütülüyor. Cumhurbaşkanı'nın talimatları ve 'Kanun ve Düzen' ilkesi doğrultusunda yolsuzlukla mücadele çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanılarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201. maddesi gereğince soruşturmaya ilişkin başka bilgi paylaşılmayacağı ifade edildi.

48 yaşındaki Jakupov, Nisan 2023'ten bu yana Samruk-Kazına'nın başında bulunuyordu. Fon, petrol ve doğal gaz, ulaştırma ve lojistik ile enerji alanlarındaki şirketler başta olmak üzere ülkenin stratejik devlet varlıklarını yönetiyor.

39 yaşındaki Yeljas Otınşiyev ise 20 Temmuz 2026'da Kazakistan Demir Yolları'nın başına getirilmişti. Yeljas Otınşiyev, bu görevden önce Samruk-Kazına'da strateji ve varlık yönetiminden sorumlu yöneticilik yapmıştı. Ülkenin ana demiryolu ağını işleten şirketin tek hissedarı Samruk-Kazına.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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