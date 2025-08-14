Kayseri'de Yamaç Paraşütü Yaparken Yaralanan Turiste AFAD ve UMKE Müdahale Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Ali Dağı'nda yamaç paraşütü yapmaya çalışan 64 yaşındaki turist Daniel Thuillier, havalanmak isterken yuvarlanarak yaralandı. AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edilerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kayseri'de Ali Dağı'na yamaç paraşütü yapmaya gelen Turist, havalanmak istediği sırada yuvarlanarak yaralandı. Paraşütçü turistin imdadına AFAD ve UMKE yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'ye yamaç paraşütü yapmak için gelen 64 yaşındaki turist Daniel Thuillier, Ali Dağı'na çıktı. Burada havalanmak için hazırlıklarını yapan ve harekete geçen Thuillier, havalanamayıp yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine Thuillier'in yuvarlandığı bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Thuillier'e yuvarlandığı bölgede ilk sağlık müdahalesini UMKE ekipleri yaparken, AFAD ekipleri de paraşütçüyü yuvarlandığı bölgeden kurtardı. Ekipler tarafından yuvarlandığı bölgeden yukarı çıkarılan Thuiller'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar

Şap hastalığının vurduğu ilde vatandaşlara bu mesaj mı gitti?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.