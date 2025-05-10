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Kayseri'de Rüzgar Otomobillerin Üzerine Ağaç Dalı Düşürdü

Kayseri'de Rüzgar Otomobillerin Üzerine Ağaç Dalı Düşürdü
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde şiddetli rüzgar sonucu bir ağacın dalı, park halindeki otomobillerin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde rüzgardan dolayı kırılan ağaç dalı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kısa süre esen şiddetli rüzgardan dolayı bir ağacın dalı kırılarak park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Meydana gelen olayda düşen dal, otomobillerden birinin camını kırarak maddi hasara neden oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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