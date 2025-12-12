Kayseri'de korkutan yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ