Kayseri'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi 3107 Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ