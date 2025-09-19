Haberler

Kayseri'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Kayseri'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi 3107 Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Koç, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan dünya yıldızını açıkladı: Gelmeye hazırdı

Fener'e imza atacak dünya yıldızını açıkladı: Gelmeye hazırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.