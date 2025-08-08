Kayseri'de Kaçak Parfüm Satıcıları Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak parfüm sattığı belirlenen iki kişi yakalanırken çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; kaçak parfüm satışı yapıldığı bilgisi alındı. ekiplerce gerçekleştirilen operasyon neticesinde; D.A. ve S.Y. yakalandı. Yapılan aramalarda; 784 adet çeşitli markalarda kaçak parfüm ele geçirilirken yakalananlarla ilgili işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ