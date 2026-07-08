Haberler

Çelik eşya atölyesinde korkutan yangın

Çelik eşya atölyesinde korkutan yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir çelik eşya atölyesinde fırından kaynaklı yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir çelik eşya atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi 1026. Sokak üzerinde bulunan çelik eşya atölyesinde iddiaya göre fırından kaynaklı yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında iş yerinde maddi zarar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İşte çeyrek finaldeki 4 dev maç!
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

Emeklilerin dört gözle beklediği tarih netleşti
Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Ağaçlık alanda korkunç son! Bir kişi ölü bulundu