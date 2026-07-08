Çelik eşya atölyesinde korkutan yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir çelik eşya atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi 1026. Sokak üzerinde bulunan çelik eşya atölyesinde iddiaya göre fırından kaynaklı yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında iş yerinde maddi zarar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı