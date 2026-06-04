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Kargo yolu ile 3 milyon TL'lik kaçak gözlüğe jandarma operasyonu

Kargo yolu ile 3 milyon TL'lik kaçak gözlüğe jandarma operasyonu
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Kayseri'de jandarma ekiplerinin operasyonunda, piyasa değeri 3 milyon TL olan 600 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözlüklere el konulurken şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasa değeri 3 milyon TL olan gümrük kaçağı gözlükler ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda kargo yolu ile ilimize kaçak eşya getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda M.İ.'nin elinde bulunan kolide yapılan aramalarda piyasa değeri 3 milyon TL olan 600 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü bulundu.

Bulunan gözlüklere el konulurken, M.İ. hakkında da işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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