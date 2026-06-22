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Katar'da doğal gaz tesisinde patlama: 54 yaralı, 18 kayıp

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Katar'ın Ras Laffan sanayi bölgesindeki Barzan doğal gaz tesisinde meydana gelen patlamada 54 kişi yaralanırken, 18 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Patlama, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısı nedeniyle kapalı olan tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi çalışmaları sırasında yaşandı. Yetkililer hasarın boyutuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Katar'ın Ras Laffan sanayi bölgesindeki Barzan doğal gaz tesisinde meydana gelen patlamada 54 kişi yaralanırken, 18 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Katar'da gece saatlerinde patlama meydana geldi. Ras Laffan sanayi bölgesindeki Barzan doğal gaz tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamada 54 kişi yaralanırken, 18 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Devlet petrol ve doğal gaz şirketi KatarEnergy, patlamanın İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısı nedeniyle kapalı olan tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi çalışmaları sırasında meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın ardından hasarın boyutuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ras Laffan sanayi bölgesindeki patlamanın, Katar'ın dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden biri olması nedeniyle küresel enerji piyasalarında yeni bir karmaşaya yol açabileceği belirtiliyor. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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