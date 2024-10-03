Kastamonu Entegre'de Belgede Sahtecilik İddiasıyla 9 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu Entegre firmasını, belgede sahtecilik ve benzeri yöntemlerle 100 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hayat Holding bünyesinde, orman ve ağaç ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Kastamonu Entegre firması tarafından yapılan suç duyurusunun ardından, 9 kişi hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işleme amacıyla örgüt kurma", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "belgede sahtecilik" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kastamonu Entegre firmasının fabrika direktörü Enüs Koç'un da aralarında bulunduğu ve bir süre önce görevlerinden uzaklaştırılan birim müdürleri ve mühendislerle firmanın çalıştığı şirket yetkililerinden oluşan 9 kişi, Kastamonu merkezli İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar ve Kocaeli'nde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Kastamonu Entegre firmasının eski fabrika direktörü Enüs Koç ile Metin U. ve İsmail Ö. tutuklanırken, 2 kişi savcılık soruşturmasının ardından, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve çok sayıda dijital materyaller de ele geçirildi. İlk belirlemelere göre şahıslar tarafından şirketin 100 milyon liradan fazla zarara uğratıldığı belirtilirken, zararın tam miktarın belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU