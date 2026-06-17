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Kastamonu'da yıldırımın düştüğü jimnastik salonu alevlere teslim oldu

Kastamonu'da yıldırımın düştüğü jimnastik salonu alevlere teslim oldu
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Kastamonu'da sağanak yağış sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait jimnastik salonuna yıldırım düştü. Dış kaplaması tutuşan salon alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kastamonu'da yıldırım düşen jimnastik salonu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Olay, Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait jimnastik salonuna yıldırım düştü. Dış kaplaması tutuşan saha alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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