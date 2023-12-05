Kastamonu'da Voleybol Turnuvasında Kavga Çıktı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde düzenlenen kamu kurumları arasında düzenlenen voleybol turnuvasında paylaşılamayan sayı sebeple çıkan kavgada iki grup birbirine girdi. Kavga sebebiyle karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde düzenlenen kamu kurumları arasında düzenlenen voleybol turnuvasında paylaşılamayan sayı sebeple çıkan kavgada iki grup birbirine girdi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Kamu Kurumları Arası Voleybol Turnuvası'nın yarı finalinde, iki takım arasında paylaşılamayan sayı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karşılaşmayı izlemeye gelen seyirciler de dahil oldu. Bir anda karışan sahada yumruklar havada uçuştu. Ekiplerin ve vatandaşların araya girmesiyle kavga güçlükle ayrılabildi. Kavga sebebiyle karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. - KASTAMONU