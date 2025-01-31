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Kastamonu'da Sokak Köpekleri Park Halindeki Kamyoneti Parçaladı

Kastamonu'da Sokak Köpekleri Park Halindeki Kamyoneti Parçaladı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokak köpekleri bir kamyonetin plastik parçaları ve elektrik tesisatını büyük bir zarara uğrattı. 200 bin TL'lik hasar oluştu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokak köpekleri park halindeki kamyonetin plastik parçaları ve elektrik tesisatını parçaladı. Kamyonette 200 bin TL'lik hasar oluşurken, köpeklerin araca saldırma anı kameraya yansıdı.

Cide ilçesinde çatı işleri ile uğraşan Ünal Demir'e ait kamyonet park halindeyken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir kediyi kovaladıkları değerlendirilen köpekler, aracın altındaki plastik parçalar ve elektrik tesisatını parçaladı. Sabah saatlerinde aracın altındaki kablo ve plastik parçalarını gören Ünal, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ünal, kayıtlardan, bir süre önce satın aldığı kamyonete köpeklerin saldırdığını gördü. Çekici ile tamir edilmek üzere servise götürülen araçta yaklaşık 200 bin liralık bir hasarın oluştuğu belirtildi.

"Aracın yanına geldiğimde yerdeki parçaları gördüm"

Yaşananları anlatan Ünal Demir, köpeklerin başka esnafın araçlarına da zarar verdiğini belirterek, "Her akşam olduğu gibi aracımızı iş yerimizin önüne park etmiştik. Sabah geldiğimizde aracı çalıştırmak istedim. Aracın yanına geldiğimde yerdeki parçaları gördüm. Aşağı bakınca tüm plastik ve kablo aksamında hasar olduğunu gördüm. İlk başta insanların yaptığını düşündüm. Köpeklerin araçlara saldırması garip bir şey. İlk kez başımıza geliyor. Başka esnafların araçlarının da aynı şekilde zarar gördüğünü öğrendik" dedi.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, grup halindeki köpeklerin aracın etrafında koşup altına girdiği ve bir süre sonra da uzaklaştığı görülüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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