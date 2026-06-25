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Kastamonu'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
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Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 535 paket makaron ve 13 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve Tosya ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İl merkezinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramalarda 535 paket doldurulmuş makaron, Tosya ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramalarda da 13 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İki konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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