Para çekemediği ATM'yi balyozla parçaladı
Kastamonu'da bir şahıs, para çekemediği ATM'yi balyozla saldırarak kullanılmaz hale getirdi. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kastamonu'da bir şahıs teknik arıza sebebiyle para çekemediği ATM'yi balyozla kullanılmaz hale getirdi.

Olay, sabah saatlerinde Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka şubesinin önündeki ATM'den para çekmek isteyen C.Ö. (48), teknik arıza sebebiyle işlemini gerçekleştiremedi. Dakikalarca uğraşmasına rağmen işlemi gerçekleştiremeyen şahıs, bir süre sonra banka şubesinin önüne balyozla geldi. C.Ö., balyozla vurarak ATM'yi kullanılmaz hale getirdi.

Banka çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
