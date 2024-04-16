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Kastamonu'da Arama Kaydı Bulunan 627 Şahıs Yakalandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından Mart ayında yapılan çalışmalarda arama kaydı bulunan 627 şahıs yakalandı. Şahıslardan 218'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, 1-31 Mart tarihlerinde yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 627 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 218'i tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Yargı Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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