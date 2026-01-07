Karadeniz'de petrol tankeri dron saldırısında isabet aldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinden yaklaşık 30 mil açıkta Palau bandıralı bir petrol tankeri dron saldırısında isabet aldı. Hasar gören geminin İnebolu Limanı'na çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Abana ilçesinden yaklaşık 30 mil açıkta seyir halinde olan Palau bandıralı Elbus isimli petrol tankeri dron saldırısı sırasında üst kısımlarından isabet aldı. Dron saldırısı düzenlendiği değerlendirilen gemiden yapılan çağrı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gemideki mürettebatın yaralanmadığı öğrenilirken, geminin İnebolu Limanı'na çekilerek incelemeye alınacağı öğrenildi. - KASTAMONU