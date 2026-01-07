Haberler

Karadeniz'de petrol tankeri dron saldırısında isabet aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Abana ilçesi açıklarında seyir halindeki Palau bandıralı petrol tankeri, dron saldırısında hasar aldı. Geminin İnebolu Limanı'na çekilmesi için çalışmalar başlatıldı. Mürettebatın yaralanmadığı belirtiliyor.

Kastamonu'nun Abana ilçesinden yaklaşık 30 mil açıkta Palau bandıralı bir petrol tankeri dron saldırısında isabet aldı. Hasar gören geminin İnebolu Limanı'na çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Abana ilçesinden yaklaşık 30 mil açıkta seyir halinde olan Palau bandıralı Elbus isimli petrol tankeri dron saldırısı sırasında üst kısımlarından isabet aldı. Dron saldırısı düzenlendiği değerlendirilen gemiden yapılan çağrı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gemideki mürettebatın yaralanmadığı öğrenilirken, geminin İnebolu Limanı'na çekilerek incelemeye alınacağı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Sokak ortasında kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Galatasaray'ın eski futbol direktörü dahil 104 isim PFDK'ya sevk oldu
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı