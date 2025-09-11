Haberler

Kartepe'de Sahte Dekont İle Dolandırıcılık: 1 Tutuklama

Kartepe'de Sahte Dekont İle Dolandırıcılık: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde internet üzerinden satış yapan vatandaşları sahte dekont ile dolandıran 3 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda 1 milyon 100 bin lira değerinde profesyonel ses ekipmanları ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde internet üzerinden satış yapan vatandaşları, "sahte dekont" yöntemiyle dolandıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, internet üzerinden profesyonel ses sistemi satışı yapan bazı vatandaşların, ürün bedelini ödemiş gibi sahte dekont gönderen kişiler tarafından dolandırıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler G.G., İ.R. ve G.G.'nin Kartepe ilçesindeki adresine 10 Eylül'de operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan çeşitli markalarda profesyonel ses ekipmanları ve bir adet elektrikli scooter ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yok artık Semih Kılıçsoy! Bütün ülke onu konuşuyor

Bütün ülke Semih'i konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.