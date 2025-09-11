Kartepe'de Sahte Dekont İle Dolandırıcılık: 1 Tutuklama

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde internet üzerinden satış yapan vatandaşları, "sahte dekont" yöntemiyle dolandıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, internet üzerinden profesyonel ses sistemi satışı yapan bazı vatandaşların, ürün bedelini ödemiş gibi sahte dekont gönderen kişiler tarafından dolandırıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler G.G., İ.R. ve G.G.'nin Kartepe ilçesindeki adresine 10 Eylül'de operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan çeşitli markalarda profesyonel ses ekipmanları ve bir adet elektrikli scooter ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.